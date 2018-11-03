موريتانيا.. انطلاق مؤتمر لطب العيون بمشاركة 5 دول

نظمت الهيئة الموريتانية لطب العيون، اليوم السبت في نواكشوط مؤتمرها الرابع، بحضور ممثلين عن الهيئات الطبية في مجال العيون بتونس والجزائر والمغرب وفرنسا ومالي.

ويهدف المؤتمر الذي يتواصل لمدة يومين إلى التكفل بالإصابات القرنية، وتبادل التجارب والمستجدات العلمية بين الإختصاصيين والباحثين العلميين في مجال طب العيون.

وقال رئيس الهيئة الموريتانية لطب العيون، حماه الله ولد سيد لمين، إن الهيئة حرصت خلال مؤتمراتها السابقة على تنظيم مؤتمر اختصاصي لأطباء العيون بهدف التكفل بأمراض العيون الشائعة مع التركيز هذه السنة على التكفل بالإصابات القرنية.

من جهتهم ممثلو الهيئات الطبية المشاركون في المؤتمر، أكدوا على ضرورة التعاون والتنسيق بين البلدان المشاركة في مجال طب العيون.