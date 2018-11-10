موريتانيا.. انطلاق منافسات البطولة العسكرية الـ 18

انطلقت مساء اليوم السبت بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، منافسات الأدوار النهائية للبطولة العسكرية في دورتها الثامنة عشرة.

وتشارك في منافسات هذه البطولة التى تتواصل إلى غاية ال 25 من شهر نوفمبر الجاري ذكرى تأسيس القوات المسلحة الموريتانية 23 تشكلة عسكرية من مختلف تشكيلات الجيش

وقال قائد الأركان العامة للجيوش الفريق محمد الشيخ ولد محمد الأمين أن هذه البطولة تهدف في المقام الأول إلى الرفع من مستوى افراد الجيش خاصة في جانبها المتعلق بتطوير المهارات الرياضية وتعزيز روح التضامن والانسجام وخلق اجواء التنافس الايجابي بين افراد الجيش.

وتشمل منافسات البطولة العسكرية رياضات؛ كرة القدم، والكرة الحديدية، وكرة الطائرة، والشطرنج، والثلاثي العسكري والرماية، وتجاوز الحواجز، وبعض الألعاب العسكرية.