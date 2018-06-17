موريتانيا.. انطلاق موسم الفضاءات الثقافية

أطلقت وزارة الثقافة الموريتانية ليل البارحة من مقاطعة دار النعيم بولاية نواكشوط الشمالية، موسم الفضاءات الثقافية تحت شعار ” الثقافة لتعزيز المكاسب الوطنية”.

شاركت في حفل الإنطلاق فرق فنية، وقُـدمت خلاله مدائح دينية، وعروض مسرحية، ومعرض للصناعة التقليدية منظم على مدى يومين، ومنافسات في الالعاب التقليدية النسوية.

وأكد وزير الثقافة والصناعة التقليدية محمد الأمين ولد الشيخ، أن استغلال هذه الفضاءات الثقافية، خاصة في هذا الظرف أعطى أكله في السنتين الماضيتين، من خلال تحريك الساحة الثقافية، وتأطير وتحسيس وإرشاد عدد كبير من الشباب، خاصة المنضوي في منظمات وجمعيات ثقافية.

وطالب الوزير الشباب بالإقبال والمشاركة بشكل فعال في الأماسي الثقافية التي ستحتضنها هذه الفضاءات، في ولايات نواكشوط الثلاث.

من جهته عمدة بلدية مقاطعة دار النعيم، اكناته ولد النقره عبر عن تقديره لإختيار مقاطعته لانطلاقة موسم الفضاءات الثقافية، معربا عن استعداده لتقديم الدعم المادي والمعنوي لنجاح الأنشطة التي سيحتضنها الفضاء الثقافي بالمقاطعة.