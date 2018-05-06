موريتانيا.. انفجار ضخم في مخزن للأسلحة تابع للجيش

سمع دوي انفجار ضخم، صباح اليوم الأحد، في مدينة كيهيدي، جنوبي موريتانيا، قالت المصادر إن سببه حريق شب في مخزن للأسلحة داخل ثكنة عسكرية تابعة للجيش الموريتاني.

ولم يصرح الجيش أو أي مصدر رسمي بخصوص الانفجار، ولا أسبابه أو حصيلته.

وقالت مصادر لـ « صحراء ميديا » إن الانفجار قوي وسمع في العديد من أحياء المدينة، وقد فر العديد من السكان بسبب موجة الهلع التي اجتاحت المدينة.

وحول أسباب الانفجار قالت مصادر أمنية لـ « صحراء ميديا » إن حريقاً شب في المخزن بسبب تماس كهربائي.

وأكدت المصادر أن الانفجار لم يتسبب في وقوع أي خسائر بشرية، لا في صفوف السكان أو الجنود، فيما لم يقدر المصدر حجم الخسائر المادية.

وشهدت موريتانيا العديد من الحوادث المشابهة خلال السنوات الأخيرة، إذ انفجرت العديد من مخازن الأسلحة التابعة للجيش، وهي حوادث تتكرر دوماً في فصل الصيف، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.