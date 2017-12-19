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موريتانيا: بدء عملية رقمنة البطاقات الرمادية للسيارات


نواكشوط - صحراء ميديا
الثلاثاء 19 ديسمبر 2017 - 17:42



موريتانيا: بدء عملية رقمنة البطاقات الرمادية للسيارات

بدأت اليو م الثلاثاء بإدارة النقل البري في نواكشوط عملية رقمنة البطاقة الرمادية للسيارات، بالتعاون مع إدارة سجل السكان والوثائق المؤمنة .

وتتوخى الحكومة الموريتانية ن الخطوة الجديدة ضبط وثائق السيارات والمحافظة على السلامة الطرقية، وفقا للأمين العام لوزارة التجهيز والنقل.

وأكد  المدير العام لإدارة النقل البري محمد محمود ولد باه هذه العملية ستمكن المواطنين من الحصول على كافة الوثائق المؤمنة سواء تعلق الأمر بالوثائق المدنية، أوالوثائق المتعلقة بالسيارات التي بدأت اليوم خطوتها الأولى .
 
وسيستغرق  الحصول البطاقة الجديدة 48 ساعة بعد اكتمال الاجراءات المتعلقة بها والتي تتم وفق نظام معلوماتي مرتبط بالوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، وإدارة النقل البري، وإدارة الجمارك .
 
وكشف المصدر ذاته عن أن عملية الحصول على البطاقة، تتم في مباني إدرة النقل البري حيث يوجد شباك موحد بين هذه الادارة وإدارة سجل السكان والوثائق المؤمنة .
 


الكلمات المفتاحية : البطاقة الرمادية, الوثائق
 
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