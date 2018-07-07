بعثات حكومية لحث الموريتانيين على التسجيل في اللائحة الانتخابية

شكلت الحكومة الموريتانية، اليوم السبت، بعثات تحسيسية لتعبئة المواطنين حول “أهمية الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي” الذي تشرف عليه اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وأكدت اللجان التي تتكون من وزراء في الحكومة الموريتانية على ضرورة التسجيل على اللائحة الانتخابية لضمان المشاركة في الاستحقاقات التشريعية، والجهوية، والبلدية، المقبلة.

وأوفدت الحكومة 21 وزيرا إلى ولايات موريتانيا الـ15، بالإضافة إلى مقاطعات نواكشوط التسع، لتحسيس جميع المواطنين حول ضرورة التسجيل على اللوائح الانتخابية، “لكي يتمكنوا من ممارسة حقهم وأداء واجبهم الوطني من خلال المشاركة في الانتخابات النيابية والجهوية والبلدية المقبلة في ظروف شفافة وذات مصداقية” حسب الحكومة الموريتانية.

ودعت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، الشهر الماضي،المواطنين البالغين سن التصويت إلى التسجيل على اللائحة الانتخابية، “ليتمكنوا من ممارسة واجبهم المدني، والإدلاء بأصواتهم طبقا لاختياراتهم” خلال الانتخابات المقبلة.

وأكدت المستقلة للانتخابات أنها فتحت 800 مركز للإحصاء على امتداد التراب الموريتاني، بالتعاون مع المكتب الوطني للإحصاء الذي أسندت إليه اللجنة الانتخابية مهمة تنفيذ هذا الإحصاء