موريتانيا: بعثة البنك الدولي فى وزارة الاقتصاد والمالية



استقبل وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني المختار ولد اجاي اليوم الاثنين بمكتبه في نواكشوط ، الممثل المقيم للبنك الدولي في موريتانيا لوران مصلاتي.



وتناول اللقاء حسب ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية) علاقات التعاون بين موريتانيا والبنك الدولي وسبل تعزيزه وتطويره.



وكان التقرير السنوي للبنك الدولي حول مؤشر تحسن مناخ الأعمال 2017 (داونغ بيزنس) كشف شهر اكتوبر الماضي عن تقدم موريتانيا عشر درجات عن السنوات الماضية.



وعلى إثر ذلك، التزم البنك الدولي بدعم اقتصاد موريتانيا ، خاصة في مجال التنوع الاقتصادي والتنافس والقطاعات الإنتاجية الزراعية والبيطرية.

