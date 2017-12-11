   
صحراء ميديا Sahara Media

موريتانيا: بعثة البنك الدولي فى وزارة الاقتصاد والمالية


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 11 ديسمبر 2017 - 12:39



موريتانيا: بعثة البنك الدولي فى وزارة الاقتصاد والمالية

استقبل وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني المختار ولد اجاي اليوم الاثنين بمكتبه في نواكشوط ، الممثل المقيم للبنك الدولي في موريتانيا  لوران مصلاتي.

وتناول اللقاء حسب ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية) علاقات التعاون بين موريتانيا والبنك الدولي وسبل تعزيزه وتطويره.

وكان  التقرير السنوي للبنك الدولي حول مؤشر تحسن مناخ الأعمال 2017 (داونغ بيزنس) كشف شهر اكتوبر الماضي عن تقدم موريتانيا عشر درجات عن السنوات الماضية.

وعلى إثر ذلك، التزم البنك  الدولي بدعم اقتصاد موريتانيا ، خاصة في مجال التنوع الاقتصادي والتنافس والقطاعات الإنتاجية الزراعية والبيطرية.
 


الكلمات المفتاحية : الاقتصاد, البنك الدولي, التنمية, المالية
 
تويتر
صحراء ميديا | موجهات نارية فى قرعة ثمن نهائي أبطال أوروبا https://t.co/R0aXq7xeRzموجهات-نارية-فى-قرعة-ثمن-نهائي-أبط… https://t.co/LwKvH5WoXm
صحراء ميديا | اغتيال خمسة موظفين فى شركة صينية بمالي https://t.co/R0aXq7xeRzاغتيال-خمسة-موظفين-فى-شركة-صينية-بمالي_… https://t.co/FiYDIA1FfE
فيسبوك
الأكــثر قراءة

البنك المركزي يحدد تاريخ انتهاء التعامل بالعملة القديمة

موريتانيا: انتحار طالبة في الجامعة اللبنانية الحرة

"براءة".. بيان قوي من 13 عالماً موريتانيا حول ملف المسيء

وزير العدل الجديد يبدأ بتجريد الأمين العام من مهامه

موريتانيا: تعديل وزاري جزئي يطيح بوزير العدل

موريتانيا: 10 ساعات من دون علم وطني ليلة الاستقلال

 
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة