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موريتانيا: بعثة صندوق النقد فى الرئاسة والوزارة الأولي

Ahmedou Cherif El Mokhtar منذ 1 دقيقة
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أجرى نائب رئيس صندوق النقد الدولي، والمدير العام المساعد ميتسوهيرو فوروساوا اليوم الجمعة مباحثات مع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.

وسيجتمع المسؤول الدولي مع الوزير الأول الموريتاني يحي ولد حدمين، قبل أن ينهى زيارته لموريتانيا من مدينة نواذيبو باجتماع مع سلطة منطقة نواذيبو الحرة.

وتأتي زيارة نائب رئيس أكبر هيئة نقدية دولية لموريتانيا بعد شهر ونصف من بدء الإصلاحات النقدية الجديدة.

وكان ميتسوهيرو فوروساوا قد التقي محافظ البنك المركزي الموريتاني عبد العزيز ولد الداهي،  أمس الخميس،  لمناقشة مشاريع الشراكة والتعاون بين موريتانيا وصندوق النقد الدولي وآفاق تطويرها.

وقال البنك المركزي الموريتاني إن وفد صندوق النقد الدولي الذي يزور موريتانيا حاليا ناقش خلال اجتماع مع كبار المسؤولين في البنك المركزي، “مجمل أوجه التعاون والتنسيق بين الهيئتين النقديتين، إضافة لاستراتيجية عصرنة البنك، واستراتيجية عصرنة وتحديث وسائل الدفع في موريتانيا، بما في ذلك الإصلاح الذى تم إدخاله على العملة الوطنية الأوقية”.

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Ahmedou Cherif El Mokhtar

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