موريتانيا..بعثة لإعادة ثقة المنمين بمصنع ألبان النعمة

أوفدت وزارة التنمية الريفية والبيئة الموريتانية بعثة ، للترويج لمصنع الألبان الذي تم إنشاؤه، في ولاية الحوض الشرقي.

وتسعي البعثة التي تشرف عليها السلطات الادارية في الولاية، لشرح مزايا مصنع الألبان على ساكنة الولاية، وأهمية انشاء تعاونيات في المناطق الرعوية بالولاية لاستمراره كمعلمة صناعية في الولاية .

تضم البعثة ممثلين عن المندوبية الجهوية للتنمية الريفية على مستوى ولاية الحوض الشرقي، والشركة الوطنية لمنتجات الالبان، وممثلين عن التعاونيات الرعوية.

وقال المدير العام لشركة منتجات الالبان بالنعمة محمد ولد محمد آسكر إن الشركة تساهم في خلق قطب تنموي مستدام في ولاية الحوض الشرقي، وتوفير فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل من جهة و دعم المنمين وتثبيتهم في مناطقهم الاصلية من جهة ثانية.

وأضاف أن زيارة الاتصال بالمنمين تهدف الي إعادة الثقة بين الشركة والمنتجين وتنظيم زبنائها من المنمين من خلال انشاء تعاونيات رعوية تتوفر فيها الشروط المطلوبة والتي من بينها ان تكون التعاونية في قرية ولا يقل افرادها عن7منمين وتتوفر علي 50 بقرة حلوب كحد ادني وتوفر100ليتر لليوم.

وكانت السلطات الموريتانية قد أسست قبل مدة، مصنعا للألبان في مدينة النعمة شرقي موريتانيا بهدف الاستفادة الثروة الحيوانية التي تعبر المنطقة خزانها الرئيسي في موريتانيا.