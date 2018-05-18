موريتانيا.. تأجيل الإفطار السياسي في رئاسة الجمهورية

قررت الرئاسة الموريتانية تأجيل الإفطار السياسي الذي كان سيقيمه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، مساء اليوم الجمعة، على شرف الأحزاب السياسية في البلاد.

وقالت مصادر خاصة لـ « صحراء ميديا » إن تأجيل الإفطار جاء بعد أن قرر الرئيس السفر إلى تركيا للمشاركة في القمة الإسلامية المخصصة لمناقشة التطورات الأخيرة في فلسطين.

ولم تكشف المصادر عن الموعد الجديد للإفطار الذي دعيت له جميع الأحزاب السياسية، بما فيها الأحزاب الأكثر شراسة في معارضة النظام القائم.

وكانت مصادر من داخل أحزاب المعارضة الديمقراطية قد أكدت استلامها لدعوات من الرئاسة، ولكنها أكدت عدم رغبتها في تلبية الدعوة.

ودرجت الرئاسة الموريتانية خلال السنوات الأخيرة على تنظيم إفطار على شرف رؤساء الأحزاب السياسية في البلاد، وتدعى للإفطار جميع الأحزاب المعتمدة من طرف وزارة الداخلية.