موريتانيا.. تأجيل مؤتمر صحفي للرئيس ولد عبد العزيز

تأجل مؤتمر صحفي كان سيعقده الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، مساء اليوم الأربعاء، وفق ما أكدت مصادر رسمية لـ « صحراء ميديا ».

وتم تأجيل المؤتمر الصحفي حتى يوم غد الخميس، إذ من المنتظر أن ينعقد في باحة القصر الرئاسي ليل الخميس/الجمعة.

ولم يعلن حتى زوال اليوم الأربعاء بشكل رسمي عن قائمة الصحفيين المشاركين في المؤتمر الصحفي، والذين سيتولون طرح الأسئلة على الرئيس.

وقالت المصادر إن المؤتمر الصحفي سيخصص أيضاً للتعليق على المكاسب التي حققها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في هذه الانتخابات.

وكان الرئيس الموريتاني قد درج على عقد مثل هذا النوع من المؤتمرات الصحفية منذ وصوله إلى الحكم قبل حوالي عشر سنوات.

ويعود آخر مؤتمر صحفي من هذا النوع إلى العام الماضي في أعقاب تنظيم الاستفتاء الشعبي الذي قاد إلى تعديلات دستورية أثارت الكثير من الجدل، وشملت تغيير العلم الوطني وإلغاء مجلس الشيوخ.