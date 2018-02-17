موريتانيا تؤكد حرصها على تعزيز التعاون مع غامبيا

قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم السبت إن بلاده حريصة على تعزيز علاقات التعاون التي تجمعا مع جمهورية غامبيا.

وأضاف ولد عبد العزيز خلال برقية تهنئة بعثها للرئيس الغامبي آداما بارو بمناسبة عيد بلاده الوطني، “يسرني أن أعبر عن أحر التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والعافية لفخامتكم وبالمزيد من التقدم والرخاء للشعب الغامبي الشقيق”.

وأكد الرئيس الموريتاني “إرادته القوية” للعمل من أجل أن تنمو وتتعزز علاقات التعاون التي تجمع بين موريتانيا وغامبيا