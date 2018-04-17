موريتانيا.. “تازيازت” تعلن دعمها للفريق المنظم لماراتون نواذيبو

أعلنت شركة تازيازت موريتانيا المحدودة تقديمها لما سمته مختلف أشكال الدعم للفريق المنظم لماراتون نواذيبو الدولي، “بما في ذلك، على سبيل الخصوص، تمويل وتبرعات مباشرة: مرطبات وغذاء تم تسليمها مباشرة للعدائين من طرف موظفي تازيازت المتطوعين”.

وقالت “تازيازت” في بيان صحفي إنها تدعم مختلف المبادرات والبرامج في العديد من مجالات التنمية في موريتانيا، “الصحة، البيئة، التعليم، الثقافة، كما تدخل النشاطات المتعلقة بالشباب والرياضة ضمن المساهمات المفيدة والضرورية، ولهذا السبب، تدعم تازيازت، منذ 8 سنوات، ماراتون نواذيبو الدولي” حسب البيان.

وأضافت “تازيازت” أن وفدا يضم أكثر من 40 موظفا من تازيازت “حضر من موقع المنجم ومن نواكشوط لدعم المنظمين والمتنافسين في النسخة الثامنة من ماراتون نواذيبو الدولي، التي جرت يوم الأحد 15 ابريل، كما أن تازيازت فخورة بالميدالية البرونزية التي فازت بها السيدة /آستو دينغ/ بعدما حلت في المرتبة الثالثة من بين النسوة العديدات اللاتي شاركن في سباق 10 كيلومترات”.

وأكد البيان أن “تازيازت” فخورة بتمكنها من تقديم دعم مستمر لماراتون نواذيبو الدولي.

وأضاف البيان أن المدير العام لماراتون نواذيبو الدولي، السيد حيدارا صرح أن تازيازت تعتبر شريكا منذ فترة طويلة، “فهي تساهم بشكل منتظم في الماراتون منذ 2011”.

وأضاف السيد حيدارا أنه يرغب مستقبلا في تنفيذ المزيد من النشاطات مع تازيازت، “وأنا مستعد للمجيء، ولو لسباق واحد، إذا كان البعض يودون القيام بتمرينات” حسب تعبير البيان.