أخبار

موريتانيا تبحث آليات تنفيذ استراتيجيتها للأمن الغذائي

Ahmedou Hassene منذ 26 دقيقة
0

أطلقت وزارتا الاقتصاد والمالية، والزراعة، اليوم الثلاثاء بالتعاون مع اللجنة المشتركة الدائمة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل “سيلس”، ورشة لدعم الطاقم الوطني المكلف بمتابعة السياسات والاستراتيجيات في مجال الامن الغذائي والتغذية الجاري تنفيذها في موريتانيا.

وتهدف هذه الورشة  الى التشاور والبحث حول بعض المؤشرات المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وتدارس السبل الكفيلة بدعم الطاقم الوطني المعني بمتابعة الموضوع في موريتانيا.

إضافة إلى تحليل المؤشرات الأساسية التي تتضمنها الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، ووضع خارطة طريق للإجراءات الواجب اتباعها للمتابعة الجيدة والمحكمة في تنفيذ هذه الاستراتيجية.

ويشارك في الورشة ممثلون عن قطاعات حكومي هي الزراعة والبيطرة والبيئة والصحة ومفوضية الامن الغذائي والمكتب الوطني للإحصاء، إضافة إلى بعض وكالات الامم المتحدة المعنية بالأمن الغذائي في موريتانيا .

اظهر المزيد

Ahmedou Hassene

مقالات ذات صلة

منذ 17 دقيقة
15

“ايرا” : رشحنا ضحية سابقة للعبودية للانتخابات في موريتانيا

منذ 2 ساعتين
105

موريتانيا.. نجل عمدة افديرك المخطوف يتصل بذويه

منذ 8 ساعات
635

اللاعب الموريتاني الحسن العيد ينتقل لـ”بلد الوليد “

منذ 8 ساعات
115

برخان: مواجهة الإرهاب حققت نتائج مهمة في منطقة الساحل