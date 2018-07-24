موريتانيا تبحث آليات تنفيذ استراتيجيتها للأمن الغذائي

أطلقت وزارتا الاقتصاد والمالية، والزراعة، اليوم الثلاثاء بالتعاون مع اللجنة المشتركة الدائمة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل “سيلس”، ورشة لدعم الطاقم الوطني المكلف بمتابعة السياسات والاستراتيجيات في مجال الامن الغذائي والتغذية الجاري تنفيذها في موريتانيا.

وتهدف هذه الورشة الى التشاور والبحث حول بعض المؤشرات المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وتدارس السبل الكفيلة بدعم الطاقم الوطني المعني بمتابعة الموضوع في موريتانيا.

إضافة إلى تحليل المؤشرات الأساسية التي تتضمنها الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، ووضع خارطة طريق للإجراءات الواجب اتباعها للمتابعة الجيدة والمحكمة في تنفيذ هذه الاستراتيجية.

ويشارك في الورشة ممثلون عن قطاعات حكومي هي الزراعة والبيطرة والبيئة والصحة ومفوضية الامن الغذائي والمكتب الوطني للإحصاء، إضافة إلى بعض وكالات الامم المتحدة المعنية بالأمن الغذائي في موريتانيا .