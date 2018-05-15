موريتانيا تبحث الحصول على شهادة دولية في الصناعات الاستخراجية

عقد الوزير الأول الموريتاني، يحي ولد حدمين، اليوم الثلاثاء، بنواكشوط، اجتماعا وزاريا لنقاش الإجراءات العملية لضمان حصول موريتانيا على شهادة “مطابقة” وفقا لمعايير المبادرة الدولية للشفافية في الصناعات الاستخراجية.

وناقش الوزراء ملاحظات المبادرة على موريتانيا، وكيفية التعامل معها، من أجل الرد عليها تمهيدا لعرضها في سبتمبر القادم على اللجنة خلال زيارة من المقرر أن تقوم بها اللجنة لموريتانيا.

وانضمت موريتانيا، إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية سنة 2005 “كدليل على سعيها لإرساء مبادئ الحكامة الرشيدة في تسيير مواردها البترولية المعدنية وفقا للمعايير الدولية” حسب السلطات الموريتانية.