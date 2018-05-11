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موريتانيا تبحث تطوير علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي

Cheikhany Sidi Cheikhany Sidi منذ 1 دقيقة
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بحثت وزيرة التجارة والصناعة والسياحة الموريتانية، الناها بنت حمدي ولد مكناس، أمس الخميس،  مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي المعتمد لدى موريتانيا، جياكو ما ديرازو، كيفية تطوير شراكة موريتانيا، والاتحاد.

وناقشت وزيرة التجارة والسياحة الموريتانية، ورئيس بعثة الاتحاد، الشراكة القائمة بين موريتانيا والاتحاد في مجالات التجارة، والصناعة، والسياحة، وسبل تطويرها.

وجرت المباحثات خلال لقاء بنواكشوط جمع بنت مكناس، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، بحضور مسؤولين بوزارة التجارة والصناعة والسياحة.

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Cheikhany Sidi

Cheikhany Sidi

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