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موريتانيا تبحث عن تمويل خطتها لمكافحة استغلال البشر

Ahmedou Hassene Ahmedou Hassene منذ 2 دقيقتين
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أطلقت وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الادارة الموريتانية اليوم الخميس في نواكشوط طاولة ورشة لتعبئة الشركاء بغية الحصول على تمويل لتنفيذ خطة عمل وطنية لمكافحة استغلال البشر، المؤدي الى العمل الاجباري خارج البلد.

ويشمل برنامج الورشة تقديم عروض توضح اهمية الخطة التي توزع البلد الى اربع مناطق تشملها حملة التحسيس، لإطلاع أكبر عدد من المواطنين على أهداف الخطة والطرق المتبعة لتنفيذها 2018 -2019.

واكد الامين العام لوزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الادارة أحمد ولد محمد محمود و لد الديه أن وضع استراتيجية لمناصرة مكافحة الاتجار بالبشر المؤدي الى العمل الاجباري خارج البلد اصبح ضرورة ملحة.

وأضاف وهذا النشاط ينظم في إطار مشروع دعم حرية التنقل والهجرة في إفريقيا، المؤسس من طرف المجموعة الاقتصادية لدول غرب افر بقيا، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي يتولى الإشراف على تنفيذ المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة في دول غرب إفريقيا غينيا وغامبيا و غبنيا بساو و موريتانيا و السينغالو مالي .

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Ahmedou Hassene

Ahmedou Hassene

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