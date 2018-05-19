موريتانيا تتأهل للأدوار الإقصائية من تصفيات أمم افريقيا للشباب

نجحت موريتانيا ت فى التأهل من كوناكري للدور الحاسم من تصفيات كأس إفريقيا للأمم للشباب 2019، بعد مباراة ماراتونية عظيمة خاضها أشبال المدرب بايي با؛ بعد أن تمكنت من العودة في النتيجة .

وخظفت موريتانيا بطاقة التأهل من غينيا كوناكري بعد نهاية المباراة بثلاثة أهداف لهدفين، بأفضلية التسجيل خارج الديار والفوز في مباراة الذهاب في موريتانيا بهدف نظيف.

بدأ اللقاء بضغط كبير من طرف المنتخب الغيني سعيا لتسجيل هدف، وتمكن كامرا من افتتاح باب التسجيل في الدقيقة 14 من زمن اللقاء بتسديدة قوية غالطت حارس مرمى موريتانيا أمودج.

وحاول الفريق الموريتاني الرد على الهدف الغيني بهجمات متتالية انتهت كراتها في أحضان الحارس، قبل أن يحتسب الحسم التونسي ركلة جزاء للمنتخب الغيني، سجل منها بابي الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 23.

ومع انطلاق الشوط الثاني أضاف منتخب غينيا الهدف الثالث في المباراة، عن طريق المهاجم جالو، وهو ما أثر بشكل سلبي على معنويات اللاعبين الموريتانيين، بعد أن بات لزاما عليهم تسجيل هدفين للتأهل.

بعد ذلك أجرى مدرب موريتانيا المالي باي با، تبدلات كانت مفاجئة من أبرزها إخراج النجم الحسن تكدي، أعادت الحيوية لجهوم المرابطين، وأثمرت ركلة جزاء سجل منها باري صايدو أول أهداف موريتانيا في اللقاء عند الدقيقة 76.

أثر بصورة كبيرة على الفريق الغيني، فتراجع للمناطق الخلفية خشية تلقي هدف ثان، وهو ما استغله عناصر المنتخب الموريتاني وشنوا هجمات متواصلة خطف منها الفودي تراورى الهدف الثاني، الذي كان كافيا لقيادة موريتانيا للتأهل.