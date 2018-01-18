موريتانيا تتراجع للمركز 100 في التصنيف الشهري “للفيفا”

تراجع المنتخب الموريتاني لكرة القدم “المرابطون”، مركزا واحدا في التصنيف الشهر للمنتخبات الصادر اليوم الخميس، عن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا“.

واحتلت موريتانيا المرتبة 100 في تصنيف شهر يناير الجاري؛ وكان المنتخب الموريتاني “المرابطون”، يحتل المرتبة التاسعة والتسعين منذ شهر نوفمبر الماضي .

وعلى مستوي المنتخبات الإفريقية، تخلت السنغال عن تصدر منتخبات القارة السمراء بتراجعها مركزا واحد لتحتل المرتبة 24 عالميا.

مغاربيا تصدرت تونس تصنيف المنتخبات الافريقية، باحتلالها المركز الـ 23 عالميا، بدلا من السينغال، وجاء المنتخب المغربي في المرتبة 39 عالميا، متقدما مركزا واحدا عن تصنيفه الشهر الماضي، كما تقدم المنتخب الجزائري مركزا واحد ليحتل المرتبة 57 عالميا، وتراجع المنتخب الليبي مركزا واحدا ليحتل الرتبة 89 عالميا.

أما المنتخب المالي فقد تقدم مركزا واحدا ليحتل المرتبة 71 عاليما، متخليا عن مركزه السابق الذي حافظ عليه منذ أكتوبر الماضي.

عالميا لم تشهد قائمة العشرة الأوائل أية تغييرات، وحافظ منتخب ألمانيا على صدارة التصنيف، متفوقاً على منتخبات البرازيل والبرتغال والأرجنتين وبلجيكا وإسبانيا وبولندا وسويسرا وفرنسا وتشيلى، علي التوالي.