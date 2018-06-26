موريتانيا تترشح لرئاسة لجنة الاتحاد الأفريقي للقانون الدولي

تجري على هامش القمة الـ 31 للاتحاد الأفريقي التي تنعقد في نواكشوط هذه الأيام، عملية انتخاب مسؤولين لمناصب شاغرة داخل هيئات الاتحاد الأفريقي، من ضمنها رئاسة لجنة الاتحاد الأفريقي للقانون الدولي التي تسعى موريتانيا للحصول عليها.

ورشحت موريتانيا لهذا المنصب العربي ولد اخطور، وهو المستشار القانوني لوزير الشؤون الخارجية والتعاون، وتتوقع جهات رسمية حصوله على المنصب.

وقالت هذه الجهات إن مرشح موريتانيا « يتوفر على حظوظ كبيرة بحكم التوافق الحاصل عليه ».

وستجري عملية الانتخاب خلال اجتماع المجلس التنفيذي المحضر للقمة، والذي سيعقد يوم الخميس المقبل، لينتخب أربعة قضاة للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وخمسة أعضاء للجنة الاتحاد الأفريقي للقانون الدولي، وأربعة أعضاء في لجنة الخبراء الأفارقة حول حقوق الطفل ورفاهيته، بالإضافة إلى نائب رئيس مجلس الجامعة الأفريقية.

وبدأت أنشطة القمة الأفريقية في نواكشوط، أمس الاثنين، بانعقاد الدورة العادية السادسة والثلاثين للجنة الممثلين الدائمين الممهدة لاجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي.

وبحثت اللجنة في دورتها مشروع ميزانية الاتحاد الأفريقي لعام 2021، كما بحثت الشعار العام الذي تنعقد القمة تحته: « كسب المعركة ضد الفساد: مسار مستدام لتحوّل أفريقيا ».

من جهة أخرى بحثت هذه الدورة في جلسات مغلقة، التقارير التي أعدتها اللجنة الفرعية للمجلس التنفيذي واللجان المختصة، كما ناقشت تقرير اللجنة الوزارية للترشيحات الأفريقية في المنظومة الدولية، وتقرير اللجنة الوزارية لجدول الأنصبة المقررة والمساهمات.

هذا بالإضافة إلى تقرير المفوضية عن الوضع الإنساني في أفريقيا، وتقرير عن استضافة المركز الأفريقي لتنمية المعادن، ومشاريع الصكوك القانونية.