موريتانيا تتضامن مع السعودية في مواجهة “التدخل” الكندي

أعربت موريتانيا اليوم الاثنين عن “تضامنها وتعاطفها مع المملكة العربية السعودية” في مواجهة ما وصفته “بالتدخل في شؤونها الداخلية” من قبل كندا.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية ،” إن موريتانيا تعتبر أن التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان، على أساس ذريعة زائفة بالدفاع عن حقوق الانسان، غير مقبول ويتنافى مع العرف الدبلوماسي والعلاقات الدولية”.

وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت أمس الأحد تجميد علاقاتها التجارية مع كندا وطرد سفيرها واستدعاء سفير الرياض من أوتاوا، ردا على إعلان الأخيرة قلقها من حملة اعتقالات “النشطاء المدنيين في السعودية” ودعوتها الرياض إلى الإفراج عنهم بسرعة، معتبرة الأمر “تدخلا صريحا وسافرا في الشؤون الداخلية للمملكة ومخالفا لأبسط الأعراف الدولية.

وأضاف بيان الخارجية الموريتانية أن “هذا التدخل لا يخدم السلم والأمن الدوليين، بل بالعكس يمكن أن يهدد الأمن والاستقرار”.

وعبر البيان عن استغرابه لما قامت به وزارة الشؤون الخارجية الكندية والسفارة الكندية في المملكة العربية السعودية من تدخل سافر في قضايا ما زالت أمام القضاء، وخاصة بإعطائها أوامر بالإفراج الفوري عن موقفين أمام القانون في بلد ذا سيادة”.

وأعربت الخارجية عن تضامن موريتانيا، وتعاطفها الكامل مع المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا، وطلب من كندا سحب هذا التصريح الغير مسبوق”.