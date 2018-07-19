موريتانيا تتفقد جاهزية قواتها في مجموعة الساحل

تفقدت موريتانيا جاهزية قواتها المشاركة في القوة المشتركة لمجموعة الساحل، التي شكلت لمواجهة الارهاب في المنطقة.

وحسب ما أعلن عنه الجيش الموريتاني، فقد قامت بعثة من المكتب الثالث بقيادة الأركان العامة للجيوش، يقودها العقيد الزين ولد اسويدات بمهمة تفتيش وتفقد الجاهزية القتالية على الكتيبة الموريتانية المشاركة في القوات المشتركة لدول الساحل الخمس.

وقد استمرت عملية التفتيش والتفقد التي قامت بها قيادة الاركان للكتيبة الموريتانية، على مدى ثلاثة ايام، وانتهت أمس الاربعاء.

وكانت قوة مجموعة دول الساحل الخمس اختارت الجنرال الموريتاني حننا ولد سيدي كقائد جديد، خلفا للجنرال المالي ديديه داكو، وذلك بعد هجوم على مقرها الشهر الماضي أوقع عدة قتلى.