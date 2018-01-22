موريتانيا تتفق مع السعودية على عدم زيادة حجاجها

اتفقت موريتانيا مع المملكة العربية السعودية، على أن تظل حصة موريتانيا من الحجاج خلال الموسم المقبل على حاليها.

وتبلغ حصة موريتانيا من الحجاج سنويا 3200 حاج، توزعها الدولة الموريتانية بين الأفواج الرسمية ووكالات الحج.

جاء الاتفاق خلال لقاء جمع وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الموريتاني أحمد ولد اهل داود يوم أمس في مكة المكرمة، مع وزير الحج والعمرة السعودي محمد صالح بن طاهر بنتن.

وبحث الوزيران خلال الاجتماع متطلبات وترتيبات الحج خلال العام الجاري، كما أبدى الجانب السعودي ارتياحه لأداء بعثة الحج الموريتانية خلال الموسم الماضي.

وكانت السلطات السعودية، قد أعلنت شهر يناير من العام الماضي، عن زيادة حصة موريتانيا من الحجاج بـ508 حجاج، لتصل إلى 3200 حاج، بدلا من 2692 حاجا، التي كانت عليها خلال مرحلة التوسعة التي شهدها الحرم المكي.