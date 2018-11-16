موريتانيا تؤيد إعدام قاتلي جمال خاشقجي

ثمنت الحكومة الموريتانية، اليوم الجمعة، مطالبة النيابة العامة في المملكة العربية السعودية بإعدام قتلة الصحفي جمال خاشقجي مطلع أكتوبر الماضي في مدينة ساطنبول التركية.

وقالت الحكومة الموريتانية في بيان صادر عن وزارة الخارجية إنها تجدد ثقتها في نزاهة ومصداقية القضاء السعودي، وتطالب الجميع بالابتعاد عن تسييس هذه القضية.

وأشاد البيان بما سماه « الإرادة القوية والصادقة لخادم الحرمين الشريفين صاحب الجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز ولصاحب السمو الملكي، ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، في ضمان الشفافية الكاملة واللازمة لكشف الحقيقة وتنفيذ العدالة ».

وأصدرت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، أمس الخميس، بيانا طالبت فيه بإعدام 5 أشخاص من المتهمين بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي مطلع الشهر الماضي في قنصلية بلاده في تركيا.