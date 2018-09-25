موريتانيا.. تحالف المعارضة يتضامن مع حزب “تواصل”

عبرت أحزاب تحالف المعارضة الديمقراطية في موريتانيا عن تضامنها مع حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” في مواجهة تصريحات الرئيس الموريتاني بخصوص أحزاب الإسلام السياسي.

جاء ذلك اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي عقدته الأحزاب المشكلة للحلف في مقر حزب “تواصل”.

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قد قال خلال لقاء صحفي يوم الخميس الماضي، إن ” اسرائيل أكثر رحمة من أحزاب الاسلام السياسي” معتبرا أنهم دمروا عدة بلدان عربية.

وقال رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية أحمد ولد داداه إن التصريحات الصادرة عن ولد عبد العزيز، بخصوص المعارضة وخاصة حزب تواصل “صادمة”.

وأضاف ولد داداه أن الرئيس الموريتاني من خلال هذه التصريحات “اختار التهديد والمضايقة بدل الحوار والتشاور”.

وأكد رئيس حزب التكتل أن “تصرفات النظام لن تثني أحزاب المعارضة عن توجهاتنا السلمية والمدافعة عن الشعب، وخاصة حزب تواصل، لأنه كان الضحية الأولى لتصريحات رئيس الدولة”.