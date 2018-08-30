موريتانيا.. تحالف انتخابي لمواجهة الموالاة في نواكشوط

وقع عدد من المرشحين للمجلس الجهوي للعاصمة نواكشوط، عن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، وبعض الأحزاب المعارضة،اتفاقا انتخابيا يقضى بدعم بعضهم البعض في حالة تأهل أحد مرشحيهم للشوط الثاني في مواجهة أي من أحزاب الموالاة.

وأعلن الاتفاق اليوم الخميس خلال مؤتمر صحفي في نواكشوط، ووقعت علية أحزاب تكتل القوي الديمقراطية، وحزب اللقاء الديمقراطي، والتحالف من أجل العدالة والديمقراطية حركة التجديد، وحزب الصواب، والمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة.

ويقضي الاتفاق بضرورة تحالف هذه التشكيلات السياسية، في حالة وجود شوط ثان ضد أي من أحزاب الموالاة، وفي حال تأهل مرشحان من الموقعين على الاتفاق، تترك الحرية للاحزاب في اختيار المرشح الذي ستدعمه.

وتختتم عند منتصف ليل الخميس/الجمعة الحملة الدعائية للانتخابات الجهوية والمحلية والتشريعية، قبل الدخول في مرحلة صمت انتخابي، لمدة اربع وعشرين ساعة، على أن يتوجه الناخبون يوم السبت المقبل لصناديق الاقتراع للتصويت على اللوائح الانتخابية التي تزيد على خمسمائة لائحة.