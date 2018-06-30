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موريتانيا تحتضن اللقاء رفيع المستوى حول مجموعة الساحل

Ahmedou Hassene Ahmedou Hassene منذ 2 دقيقتين
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ينطلق اليوم السبت بقصر المؤتمرات بنواكشوط اللقاء رفيع المستوى حول مجموعة دول الخمس في الساحل الإفريقي، الذي يدخل ضمن البرامج التي تنفذها دول المجموعة مع الشركاء، لتحقيق تنمية مستدامة في ظل الاستقرار بالمنطقة.

وقال وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في تصريح نقلته عنه الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية) اليوم السبت أن “هيئة الأمم المتحدة قررت مؤخرا تشكيل لجنة خاصة لتنمية الساحل الإفريقي “ونحن هنا ولأول مرة لتقديم استراتيجية المجموعة بهذا الخصوص”.

ويدخل هذا اللقاء ضمن الأنشطة المنظمة على هامش القمة ال 31 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، المقرر أن يحتضنها المركز الدولي للمؤتمرات “المرابطون” يوم غد الأحد.

وكان مقر مجموعة الساحل الواقع في مالي قد تعرض أمس الجمعة لهجوم اسفر عن مقتل ثلاثة جنود من قوة الساحل أعنلنت مالي أن اثنين منهم من جنودها.

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Ahmedou Hassene

Ahmedou Hassene

محرر بـ"صحراء ميديا"، ومقدم نشرات أخبار بالتلفزيون الموريتاني.

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