موريتانيا تحتضن مؤتمرا حول الحالة المدنية بإفريقيا

بدأت اليوم الخميس بالعاصمة الموريتانية انواكشوط أعمال المؤتمر الرابع للوزراء الأفارقة المكلفين بالحالة المدنية، الذي تنظمه موريتانيا والاتحاد الافريقي بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة الخاصة بإفريقيا، والبنك الإفريقي للتنمية.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر الرابع من نوعه، صعوبات تنظيم الحالة المدنية والدروس المستخلصة لتجارب كل الدول المشاركة، ووضع تصور مشترك للآفاق المستقبلية مع تحديد الأهداف ذات الأولوية.

ويشارك في المؤتمر الوزراء المكلفون بالحالة المدنية ووزراء الصحة في الدول الأعضاء، وممثلون عن الاتحاد الإفريقي، واللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة الخاصة بإفريقيا، والمديرة الجهوية لمنظمة الصحة العالمية في إفريقيا، وممثل عن البنك الإفريقي للتنمية.

ويهدف المؤتمر الذي يدوم يومين، بحسب القائمين عليه إلى التحسين من التسجيل المدني والإحصاءات الحيوية، "كشرط أساسي لتنمية القارة واعتماد منظومات خاصة بالدول الأعضاء ضمن المؤشرات العالمية وتنفيذ البرنامج الإفريقي الخاص بذلك".