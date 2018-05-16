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موريتانيا.. تحديد أوقات الدوام الرسمي خلال رمضان

Cheikhany Sidi Cheikhany Sidi منذ 6 دقائق
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حددت الرئاسة الموريتانية، مساء اليوم الأربعاء، أوقات الدوام الرسمي في الدوائر العمومية خلال شهر رمضان المبارك.

وجاء في بيان أصدرته الرئاسة أن الدوام الرسمي، من يوم الاثنين إلى  الخميس سيكون من الساعة التاسعة صباحا، إلى الساعة الخامسة مساء.

وفي يوم الجمعة من التاسعة (00 : 09) صباحا إلى الثانية عشر (00 : 12) زوالا.

واستثنى البيان من التوقيت، القوات المسلحة الوطنية وقوات الأمن، المستشفيات والمراكز الصحية، والمؤسسات التعليمية، والإذاعة والتلفزيون ووسائل الاتصال الإداري والبريد والمواصلات.

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Cheikhany Sidi

Cheikhany Sidi

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