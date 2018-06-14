موريتانيا.. تحديد عدد المستشارين الجهويين فى الولايات

صادق اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس على مشروع مرسوم يحدد عدد المستشارين الجهويين على مستوى كل جهة، فى ظل التحضير للانتخابات الجهوية فى الاستحقاقات المقبلة.

وقال وزير الداخلية واللامركزية أحمدو ولد عبد الله فى المؤتمر الأسبوعي للحكومة إن عدد المستشارين الجهويين يحدد حسب السكان لكل جهة، بحيث يكون لألف إلى 60 الف نسمة الحق في 11 مستشارا ومن 61 الف إلى 100الف 15 مستشارا و من مائة الف وواحد إلى مائتي ألف 21 مستشارا و من مائتي الف فما فوق 25 مستشارا.

وأوضح أن ولاية نواكشوط رغم كونها ثلاث ولايات سيكون بها مجلس جهوي واحد متكون من 37 مستشارا .

وأضاف أن ولايات الحوضين ولعصابة وكوركول ولبراكنة واترارزة وغيدماغه سيكون لكل منها 25 مستشارا وسيكون لداخلت انواذيبوا 21 مستشارا وآدرار وتكانت 15 مستشارا لكل منهما و11 مستشارا لكل من ولايتي انشيري وتيرس زمور فيما سيكون بولاية نواكشوط 37 مستشارا.

وأكد أن عدد المستشارين لكل جهة تم أخذه استنادا لآخر تعداد سكاني سنة 2013.