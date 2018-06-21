موريتانيا .. تحديد موعد الحملة واستدعاء هيئة الناخبين

أصدر مجلس الوزراء الموريتاني اليوم الخميس مرسوما يقضي باستدعاء هيئة الناخبين من أجل انتخاب النواب في الجمعية الوطنية والمستشارين الجهويين والمستشارين البلديين.

ويهدف مشروع المرسوم الحالي إلى استدعاء هيئة الناخبين من أجل انتخاب النواب في الجمعية الوطنية والمستشارين البلديين وتحديد برنامج الحملة الانتخابية.

وستودع تصاريح الترشح من أجل انتخاب النواب في الجمعية الوطنية لدى الممثل المحلي للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ما بين يوم الأربعاء 18 يوليو 2018 عند الساعة صفر ويوم الخميس 02 أغشت 2018 عند منتصف الليل.

وتودع تصاريح الترشح من أجل انتخاب المستشارين الجهويين والمستشارين البلديين لدى الممثل المحلي للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ما بين يوم الثلاثاء 03 يوليو 2018 عند الساعة صفر ويوم الجمعة 13 يوليو 2018 عند منتصف الليل.

وتفتح الحملة الانتخابية بالنسبة للاقتراعات الثلاثة يوم الجمعة 17 أغشت 2018 عند الساعة صفر وتختتم يوم الخميس 30 أغشت عند منتصف الليل، على أن يجري الشوط الأول يوم السبت فاتح سبتمبر 2018 وفي حالة شوط ثان يوم السبت 15 سبتمبر 2018.