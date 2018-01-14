موريتانيا: تحذيرات من انتشار “التطرف” في أوساط الشباب

نظمت بلدية لكصر، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، ندوة حول تحصين الشباب من مخاطر الغلو والتطرف والانحراف، في ظل مخاطر تتهدد الشباب الموريتاني.

الندوة المنظمة بالتعاون بين البلدية والجامعة اللبنانية الدولية، حضرها عدد من المنتخبين والمسؤولين، بالإضافة إلى أعضاء من المجلس الأعلى للشباب.

وتناولت الندوة موقف الإسلام من الغلو والانحراف والتطرف، والدور الذي يمكن أن يلعبه الشباب والنساء في التصدي لهذه الظواهر الغريبة على المجتمع الإسلامي.

عمدة بلدية لكصر محمد السالك ولد عمار، قال خلال الندوة إن الجهات الرسمية في موريتانيا تحارب تطرف الشباب من خلال استراتيجيات محكمة، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى إلى “وضع الشباب في مقدمة قافلة البناء الوطني”.

وأوضح العمدة أن بلديته “تبنت ضمن استراتيجيتها الثقافية والرياضية لعام 2018، مبادرة تضع الشباب في صلب الاهتمامات التنموية”، وفق تعبيره.

أما مدير الأكاديمية بالجامعة اللبنانية الدولية شامخ ولد امبارك، فقد ثمن التعاون بين جامعته والبلدية، وقال إنه سينعكس إيجاباً على كم كبير من الشباب لتحصينه من “أمراض خطيرة عليه بشكل خاص، وعلى المجتمع بشكل عام”.