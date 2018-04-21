موريتانيا تخرج المغرب من تصفيات أمم افريقيا للشباب

تأهل المنتخب الموريتاني للشباب للمحطة القادمة من تصفيات كأس أمم افريقيا ، رغم خسارته أمام المغرب بهدف لصفر، فى ملعب “مولاي الحسن” بالرباط .

وسيواجه المنتخب الموريتاني فى الدور المقبل منتخب غينيا كوناكري .

وكان المنتخب الموريتاني قد حسم مواجهة الذهاب التي أقيمت في نواكشوط بفوز ثمين بهدفين دون مقابل، كانا من توقيع كل من الحسن تكدي والشيخ التجاني كامارا.

ويسعى أشبال المدرب المالي للمنتخب الوطني للشباب بايي با إلى نسيان نتيجة الذهاب على أمل تقديم أداء قوي في هذا اللقاء، من أجل تخطي عقبة المنتخب المغربي المتسلح بعاملي الأرض والجمهور.

وكان سفير موريتانيا بالمغرب محمد الأمين ولد آبي الشيخ الحضرامي قد أدى زيارة للمنتخب الوطني للشباب في مقر إقامتهم بالرباط قبل ساعات من مباراتهم مع المنتخب المغربي ، وكان رفقة السفير عدد من المستشارين بالسفارة.