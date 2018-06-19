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موريتانيا.. تخرج دفعة جديدة من الحرس الوطني

Mouhamdy Moussa Mouhamdy Moussa منذ 58 دقيقة
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تخرجت اليوم الثلاثاء الدفعة رقم 99 من مدرسة الحرس فى روصو ،وتشمل 283 تلميذا ،بحضور وزير الداخلية واللامركزية والقائد العام لأركان الحرس الوطني.

وتخرجت من المدرسة الدفعة  رقم 1 من ذوي شهادات الكفاءة المهنية وتضم 12 رقيبا .

وأكد الوزير خلال كلمة له بالمناسبة مدى جهوزية  الحرس الوطني  للدفاع عن الوطن وتزويده للدولة الموريتانية بالمصادر البشرية.

و تحمل الدفعة  إسم المقدم  اسماعيل ولد الشيخ أحمد المتوفى سنة  1980 وآخر منصب له إدارة مؤسسة صنذوق الحرس .

ودعا قائد المدرسة العقيد سيداتي ولد الديك  الدفعة لطاعة القادة العسكريين ، مشيرا إلى أن المؤسسة  العسكرية طاعة ونشاط .

وقدم المتخرجون عروضا عسكرية في تفكيك السلاح وإعادة قطعه ومشاهد تمثيلية في الرماية و مهاجمة الإرهابيين.

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Mouhamdy Moussa

Mouhamdy Moussa

محرر بموقع "صحراء ميديا"

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