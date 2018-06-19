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موريتانيا.. تخرج دفعة جديدة من الحرس الوطني
تخرجت اليوم الثلاثاء الدفعة رقم 99 من مدرسة الحرس فى روصو ،وتشمل 283 تلميذا ،بحضور وزير الداخلية واللامركزية والقائد العام لأركان الحرس الوطني.
وتخرجت من المدرسة الدفعة رقم 1 من ذوي شهادات الكفاءة المهنية وتضم 12 رقيبا .
وأكد الوزير خلال كلمة له بالمناسبة مدى جهوزية الحرس الوطني للدفاع عن الوطن وتزويده للدولة الموريتانية بالمصادر البشرية.
و تحمل الدفعة إسم المقدم اسماعيل ولد الشيخ أحمد المتوفى سنة 1980 وآخر منصب له إدارة مؤسسة صنذوق الحرس .
ودعا قائد المدرسة العقيد سيداتي ولد الديك الدفعة لطاعة القادة العسكريين ، مشيرا إلى أن المؤسسة العسكرية طاعة ونشاط .
وقدم المتخرجون عروضا عسكرية في تفكيك السلاح وإعادة قطعه ومشاهد تمثيلية في الرماية و مهاجمة الإرهابيين.