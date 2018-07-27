موريتانيا.. تخرج دفعة جديدة من تلامذة الدرك

أشرف وزير الدفاع الموريتاني جالو ممادو باتيا اليوم الجمعة رفقة قائد أركان الدرك الوطني الفريق السلطان ولد محمد اسواد، على حفل تخرج الدفعة ال 48 من تلامذة الدرك بمدرسة الدرك الوطني بروصو جنوبي موريتانيا.

وقال وزير الدفاع إن كل الوسائل المادية والبشرية سخرت لتجهيز وتسليح القوات المسلحة الموريتانية، من خلال اعداد رجال يومنون بالمسؤولية، وقادرين على التضحية من أجل أمن وممتلكات المواطنين في ربوع البلاد.

ووبدوره أكد العقيد الدي ولد بمب ولد اليزيد قائد مدرسة الدرك برصو ان ت اثمرت نجاح موريتانيا نجحت في مجابهة الجريمة والارهاب الدولي، وأصبحت مقاربتها الامنية مثالا يحتذى في المنطقة.

شهد حفل تخرج هذه الدفعة عروضا تبرز التكوين الذي تلقته خلال مراحل الإعداد والتكوين الذي خضعت له على مدي عدة أشهر.