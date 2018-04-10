موريتانيا.. تدريب مغاربي حول التنمية في أفق 2030

نظم مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث (كوثر) بالتعاون مع نقابة الصحفيين الموريتانيين اليوم الثلاثاء في العاصمة الموريتانية نواكشوط، ورشة تدريبية لصالح عدد من الإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني بالمغرب العربي تحت عنوان “دور المرأة والمجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية في أفق 2030”.

وقال نقيب الصحفيين الموريتانيين محمد سالم ولد الداه في كلمة بمناسبة افتتاح الورشة التى تدوم أربعة أيام، إن التنمية مهمة في تطوير الوعي المجتمعي، ودور المجتمع المدني في النهوض بالمجتمعات على مختلف الأصعدة.

وأكد ولد الداه أهمية الورشة، “التي تدخل في إطار الشراكة التي تربط بين مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث” كوثر”ونقابة الصحفيين الموريتانيين”.

من جهتها أكدت مديرة مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث (كوثر) اعتدال مجبري، أهمية العروض التي تتناولها الورشة، “والتي ستعالج برامج مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث المتصلة بأجندة التنمية المستدامة 2030”.

وأشادت رئيسة شبكة الصحفيات الموريتانيات اخديجه بنت المجتبى بأهمية الورشة، التي يشارك فيها أزيد من 30 صحفيا من مختلف دول المغرب العربي.