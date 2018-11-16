موريتانيا تدعو لاتخاذ قرارات ضد العدوان على “غزة”

دعت الحكومة الموريتانية، مساء أمس الخميس، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، وإصدار قرارات عملية ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال ودادي ولد سيدي هيبة، سفير موريتانيا بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، إنه يدعو باسم حكومة بلاده المجتمع الدولي، “وبخاصة منه مجلس الأمن إلى الإسراع في تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية حيال ما يتعرض له الشعب الفلسطيني عموما وغزة الصامدة على بشكل خاص من أنواع القتل والتجويع والحصار الجائر”.

وأضاف ولد سيدي هيبة، خلال اجتماع الدورة الطارئة للسفراء العرب حول العدوان الإسرائيلي على غزة، إن عبارات التنديد والاستنكار لما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي أضحت دون جدوى رغم تكررها بشكل مستمر على كافة المنابر.

وأضاف أن الصمت الدولي حيال الأحداث المأساوية في فلسطين يدعوا اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى التحرك سريعا وبشكل واقعي للحيلولة دون الأوضاع المأساوية التي يعيشها قطاع غزة.

وجددت الحكومة الموريتانية دعمها لكافة الخطوات والترتيبات التي ستتمخض عنها الدورة الطارئة للسفراء العرب المنعقدة في القاهرة بهدف بحث العدوان العسكري الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.