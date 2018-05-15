موريتانيا تدين قتل الفلسطنيين وتطالب المجتمع الدولي بالتدخل

دانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الموريتانية اليوم الثلاثاء الاعتداءات الإسرائيلية النكراء على المتظاهرين العزل ، بعد استشهاد عشرات الأشخاص وجرح الآلاف من الشعب الفلسطيني.

واستنكرت وزارة الخارجية فى بيان لها قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس ، الذى كان بمثابة تحفيز لآلة القمع الإسرائيلية لتصعيد انتهاكاتها النكراء في حق المتظاهرين الفلسطينيين العزل.

واتهمت موريتانيا اسرائيل بانتهاك القانون الدولي فى ظل تفرج الدول على استخدام العنف المفرط ضد الفلسطينيين، وتقتيلهم بدم بارد، دون أدنى تحرك، وسكوت يشي بازدواجية في المعايير.

وطالبت موريتانيا المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياته كاملة لحماية الشعب الفلسطيني من بطش آلة القمع الإسرائيلية،عملا بالمواثيق الدولية الإنسانية،ولضمان الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشريف.