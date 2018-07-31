موريتانيا.. تذبذب صرف الدولار ينقص مبلغ “إعاشة” الحجاج

قال المسؤول عن البوابة الالكترونية بمديرية الحج والعمرة محمد ولد الزناكي، اليوم الثلاثاء ، إن مبلغ ا”لإعاشة” الذي يتم صرفه بالدولار والذي يتعرض سعره في البنك المركزي للتذبذب بشكل يومي جعل المبلغ المخصص لاعاشة هذا العام 480 دولارا لكل حاج بدلا من 500 دولار .

وأرجع المسؤول فى تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء الأمر إلى أن نتيجة سعر الصرف اليوم وصلت 35.04أوقية بدلا من 36 أوقية وقت التسجيل إضافة الى اقتطاع مبلغ 15 دولار من كل حاج نتيجة لقرار السلطات السعودية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على كل الخدمات المقدمة في المملكة .

وأكد أن الظروف التي اكتنفت الإعداد لهذا الموسم جيدة على العموم بفضل الاجراءات التي اتخذها القطاع في وقت مبكر، مبينا أن السلطات المعنية اتخذت اجراءات لتسهيل عملية الحج هذه السنة تمثلت في تطبيق اللامركزية في اجراءات الحج وتنظيم دورات فقهية، حسب تعبيره .

ومن المقرر أن يغادر الفوج الأول من الحجاج والذي يضم 500 حاج نواكشوط السبت القادم الموافق 4أغسطس لتتوالى بعد ذلك مغادرة الافواج المتبقية تباعا لغاية ال7 من نفس الشهر وذلك عبر شركة “ناس” السعودية للطيران المتعاقد معها هذا العام.

ويبلغ عدد الحجاج لهذه السنة ألفي حاج بالنسبة للدولة و1200 حاج بالنسبة للوكالات فيما يتنظر ان تغادر الأفواج التابعة للدولة نواكشوط في رحلة مباشرة الى المدينة ذهابا وجدة نواكشوط ايابا بدون توقف ،فيما يأخذ حجاج الوكالات رحلات دولية وفق برنامج الشركة الناقلة .