موريتانيا.. “ترانيم” يكشف برنامجه للنهوض بالفنون الشعبية

اطلق مركز ترانيم للفنون الشعبية ليل البارحة، في فضاء التنوع البيئي والثقافي بنواكشوط، برنامج عمله مابين 2018 2020.

ونظم المركز خلال اطلاق برامجه عدة انشطة، تضمنت رقصة لعب “الدبوس”، ووصلات في إيقاع “بنجة”، بالاضافة إلى سهرة للمدح النبوي.

حضر حفل ترانيم عدد من المثقفين، والسياسيين، والحقوقيين، والمسرحيين، وبعض المهتمين بالمجالات الثقافية المتنوعة.

مدير مركز ترانيم للفنون الشعبية محمد عالي ولد بلال قال خلال الحفل إن “عمل المركز سيشمل، مجالات التكوين والتأطير، والبحث والتدوين”.

وأضاف ولد بلال أن المركز سيحاول أن يوسع رقعة اهتمامه حتي تصل رسالته إلى مختلف ربوع موريتانيا، وفي ذلك السياق برمج زيارات داخلية لمنطقتي “اظهر” و”آفطوط”، بغية تنشيط المشتغلين بالفنون الشعبية على المستوى المحلي، وتدوين الموروث الشفوي والبحث في تاريخه بشكل علمي، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب وربط الصلات مع الفنانين الشعبيين.