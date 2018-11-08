موريتانيا ترحب بدعوة العاهل المغربي لحوار مع الجزائر

رحبت موريتانيا رسمياً بدعوة العاهل المغربي الملك محمد السادس لفتح « حوار صريح وصادق » مع الجزائر من أجل إنهاء حالة الخلاف بين البلدين.

جاء هذا الترحيب الرسمي الموريتاني على لسان وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان سيدي محمد ولد محم، الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية.

وكان ولد محم يتحدث في مؤتمر صحفي مساء اليوم الخميس، في أعقاب الاجتماع الأسبوعي الذي عقدته الحكومة الموريتانية صباح اليوم.

وقال ولد محم إن موريتانيا تتمنى أن تنال دعوة العاهل المغربي « حظها » في إذابة الجليد بين البلدين، مؤكداً أن موريتانيا ترحب بالدعوة.

وأضاف ولد محم أن « موريتانيا تشجع وتتمنى التوفيق لأي مبادرة من شأنها أن تضمن استقرار المنطقة وأمنها وحسن الجوار ».

وجاءت دعوة العاهل المغربي الملك محمد السادس لفتح حوار صادق وصريح مع الجزائر، خلال خطاب بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء.

وشدد العاهل المغربي في خطابه على أن هذا الحوار يجب أن يكون « مباشراً »، موضحاً أن البلدين لا يحتاجان لوسيط من أجل فتح هذا الحوار.

وكانت حالة الجمود وغلق الحدود بين الجزائر والمغرب قد أثرت بشكل كبير على تقدم اتحاد دول المغرب العربي.