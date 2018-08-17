موريتانيا.. تساقط أمطار على سبع ولايات

أفادت شبكة الاتصال الاداري بوزارة الداخلية الموريتانية أن مصالح الرصد الجوي سجلت خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية تساقط كميات من الامطار على مناطق من البلاد وذلك على النحو التالي :

الحوض الشرقي :

آ مرج…………………………08 مم

امرج الخير………………………10 مم

كوركول

مونغل………………………….11 مم

نيترو والو……………………….06 مم

ولد رامي……………………….11 مم

الفادرة…………………………25 مم

اودي لوتي ……………………..15 مم

نوال بوجادوم…………………….15 مم

دار السلام 2 ……………………22 مم

بطحت اولاد آيد……………………16 مم

لبراكنة

جونابه………………………….10 مم

مقطع لحجار………………………13 مم

صنغرافه ………………………..17 مم

بقع اهل آدب……………………….40 مم

بابابي…………………………..13 مم

دار البركة………………………..03 مم

دار السلام………………………..09 مم

باد جوكل………………………..15 مم

اترارزة

بوتلميت……………………. 2ر9 مم

الميسر……………… ………08 مم

علب آدرس…………… …….04 مم

واد الناقة………………… .5ر3 مم

مفتاح الخير…….. ………….12 مم

انتيكان…………….. …..9.5 مم

اينشيري

اكجوجت…………………6ر7 مم

امحيجرات………………..12 مم

العصماء…………………05 مم

لجواد…………………..15 مم

ادرار

معدن العرفان………………35 مم

وكشدع……………………15 مم

تكانت

تجكجة…………………….02 مم

نيملان……………………0.5 مم

اجلمبيت…………………..12 مم

اشرم………………………05 مم