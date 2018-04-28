موريتانيا تستعرض جهودها لمكافحة الإرهاب

قال رئيس الجمعية الوطنية محمد ولد ابيليل، إن الاستراتيجية الموريتانية لمكافحة الإرهاب حققت نجاحا بارزا، “بفضل المقاربة متعددة الأبعاد التي تم اعتمادها لمحاربة هذه الظاهرة والتي كانت محل إشادة من طرف الشركاء الأوربيين في أكثر من مناسبة”.

واستعرض ولد ابيليل، خلال مشاركته في القمة الـ5 لرؤساء البرلمانات للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، المنظمة بالقاهرة تحت شعار “مكافحة الإرهاب في المنطقة اليورو متوسطة”، إستراتيجية موريتانيا في مكافحة الإرهاب، مؤكدا أن الإستراتيجية التي اتبعتها موريتانيا حققت إنجازات كبيرة في محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وأضاف رئيس الجمعية الوطنية بموريتانيا، أن من ضمن “الانجازات” التي تدخل في إطار مقاربة مكافحة الإرهاب، تعزيز قدرات الجيش الوطني، وتشييد البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية لخلق فرص عمل للشباب، وتجفيف منابع تمويل الإرهاب والتعاون مع الشركاء الغربيين في إطار مجموعة دول الساحل الخمس.