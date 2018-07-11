موريتانيا تستعين بتجربة السنغال والمغرب في التمثيل النقابي

أطلقت وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الادارة، بالتعاون مع المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للشغل في دول المغرب العربي اليوم الاربعاء، ورشة حول الحوار الاجتماعي الثلاثي وتبادل التجارب في مجال التمثيل النقابي في دول المنطقة.

وتشمل الورشة عروضا حول تجربة التمثيل النقابي في السينغال وبنين والمغرب، والتمثيل النقابي انطلاقا من التوصية 163 الصادرة عن المنظمة الدولية للشغل، والنصوص القانونية والتشريعية المتعلقة بالتمثيل النقابي في موريتانيا.

وقالت وزيرة الوظيفية العمومية والعمل وعصرنة الادارة كمبابا خلال الورشة إن حجم المركزيات النقابية في موريتانيا بلغ 33 بالاضافة الى مئات النقابات المهنية، مما يعكس توجه الدولة في مجال الحريات، الذي تجسد في المصادقة على جميع الاتفاقيات الدولية المبرمة في المجال النقابي.

وأضافت كمبا با أن الوزارة ركزت على التمثيل النقابي واعتبرته أولوية مطلقة بالنسبة لها، مشيرة في هذا الصدد الى المساعدة التي قدمها المكتب الدولي للشغل مما مكن الوزارة من قطع أشواط مهمة في تنظيم الانتخابات المهنية بحرية وشفافية.

وابرز مدير المكتب الاقليمي للمنظمة الدولية للشغل في دول المغرب العربي محمد عالى دياهي أن الحوار الاجتماعي يبقى الوسيلة الامثل للوصول الى الاتفاق، و وضع اسس للتعامل في ظل الاحترام المتبادل بين الاطراف الثلاثة.