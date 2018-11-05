موريتانيا تستغرب قرار ترامب بخصوص قانون « آغوا »

عبرت الحكومة الموريتانية عن أسفها حيال قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنهاء استفادة موريتانيا من امتيازات تجارية بموجب قانون « آغوا »، وقالت إنها تلقته « بأسف واستغراب ».

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الموريتانية أنه « كان من المفاجئ تعليل هذا القرار بـعدم كفاية الترتيبات المتخذة لمحاربة الرق ».

واضافت الوزارة: « الواقع أن موريتانيا قد بذلت، على وجه الخصوص، خلال السنوات الأخيرة جهودا كبيرة في القضاء على مخلفات الرق، وحققت، دون شك، نتائج عظيمة ».

وأكدت الوزارة في بيانها أن القرار الأمريكي « يستند على معلومات مغلوطة تم جمعها من مصادر منحازة وغير ذات مصداقية ».

وخلصت الوزارة إلى التعبير عن ثقتها في أن « الولايات المتحدة الأمريكية سوف تعيد النظر في هذا القرار في ضوء المعلومات المتاحة ».