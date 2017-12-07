موريتانيا تستنكر اعتراف أمريكا بالقدس عاصمة لإسرائيل

استنكرت موريتانيا مساء اليوم الخميس قرار الولايات المتحدة الأمريكية القاضي بالاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها،

وعبرت وزارة الخارجية الموريتانية في بيان عن رفضها المطلق لكل الآثار المتربة على قرار الإدارة الأمريكية، " وما يعنيه من انتهاك للمشاعر باعتبار مكانة القدس الروحية والتاريخية لدى الشعوب العربية والإسلامية ومحبي السلام في العالم".

وأضافت الخارجية الموريتانية أن عدم احترام الوضعية القانونية الحالية للقدس الشريف من شأنه أن يؤدي، "علاوة على تفاقم الأزمة المتجذرة أصلا في المنطقة، إلى تقويض الجهود الدولية الساعية لتحقيق السلام بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي".

وأكدت موريتانيا أن قرار الولايات المتحدة من شأنه زيادة مستوى التوتر في المنطقة وتهديد السلام العالمي، "الأمر الذي لا يصب في مصلحة أي كان".