   
صحراء ميديا Sahara Media

موريتانيا تستنكر اعتراف أمريكا بالقدس عاصمة لإسرائيل


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 7 ديسمبر 2017 - 20:14



موريتانيا تستنكر اعتراف أمريكا بالقدس عاصمة لإسرائيل
 
استنكرت موريتانيا مساء اليوم الخميس قرار الولايات المتحدة الأمريكية القاضي بالاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، 
 
وعبرت وزارة الخارجية الموريتانية في بيان عن رفضها المطلق لكل الآثار المتربة على قرار الإدارة الأمريكية، " وما يعنيه من انتهاك للمشاعر باعتبار مكانة القدس الروحية والتاريخية لدى الشعوب العربية والإسلامية ومحبي السلام في العالم".
 
وأضافت الخارجية الموريتانية أن عدم احترام الوضعية القانونية الحالية للقدس الشريف من شأنه أن يؤدي، "علاوة على تفاقم الأزمة المتجذرة أصلا في المنطقة، إلى تقويض الجهود الدولية الساعية لتحقيق السلام بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي".
 
وأكدت موريتانيا أن قرار الولايات المتحدة من شأنه زيادة مستوى التوتر في المنطقة وتهديد السلام العالمي، "الأمر الذي لا يصب في مصلحة أي كان".


الكلمات المفتاحية : اسرائيل, القدس, ترامب
 
تويتر
صحراء ميديا | موريتانيا: مجلس الوزراء يجري تعيينات في قطاعات مختلفة https://t.co/R0aXq7xeRzموريتانيا-مجلس-الوزراء-ي… https://t.co/PjYLEuEsR5
صحراء ميديا | موريتانيا تستنكر اعتراف أمريكا بالقدس عاصمة لإسرائيل https://t.co/R0aXq7xeRzموريتانيا-تستنكر-اعتراف-أ… https://t.co/4h8bJdQZ15
فيسبوك
الأكــثر قراءة

موريتانيا: ولد عبد العزيز يعلن إعادة تحديد قيمة "الأوقية"

البنك المركزي يحدد تاريخ انتهاء التعامل بالعملة القديمة

موريتانيا: انتحار طالبة في الجامعة اللبنانية الحرة

"براءة".. بيان قوي من 13 عالماً موريتانيا حول ملف المسيء

موريتانيا: تعديل وزاري جزئي يطيح بوزير العدل

موريتانيا: 10 ساعات من دون علم وطني ليلة الاستقلال

 
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة