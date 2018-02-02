موريتانيا تشارك في اجتماع عربي طارئ حول القدس

عقد مجلس وزراء الخارجية العرب، أمس الخميس، دورة طارئة خصصت أشغالها لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي.

وشاركت موريتانيا في الدورة الطارئة بوفد كان على رأسه السفير الموريتاني في القاهرة ودادي ولد سيدي هيبة.

وبحسب مصادر من داخل الجامعة العربية فإن الدورة الطارئة انعقدت لمتابعة تنفيذ قرارات الجامعة بشأن التصدي لاعتراف حكومة ترامب بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي والإعلان عن نقل البعثة الدبلوماسية الأمريكية من تلابيب إلى القدس.

وأصدر مجلس وزراء الخارجية العرب في ختام أعمالهم قرارا تضمن على وجه الخصوص خطتي التحرك السياسية والإعلامية العربيتين لمواجهة قرار الولايات المتحدة بشأن القدس.