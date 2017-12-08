موريتانيا تشيد بتجربتها فى مجال حقوق الإنسان





أشاد مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني بموريتانيا الشيخ التراد ولد عبد المالك، اليوم الجمعة بما أسماه "تقدما جليا فى مجال حقوق الإنسان تجسد في مواصلة الجهود الرامية إلى القضاء على مخلفات الاسترقاق، ومحاربة الممارسات الضارة بالمرأة.



وأضاف ولد عبد المالك خلال حفل بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان أن الحكومة الموريتانية عملت في الفترة الماضية على الاعتناء بحقوق الطفل والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والتحسين من الظروف المعيشية لنزلاء السجون والوقاية من التعذيب.



وعبر مفوض حقوق الانسان بموريتانيا عن ارتياحه لاختيار البلاد لاحتضان الدورة 62 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي ستنطلق أعمالها في نواكشوط خلال الفترة من 25 ابريل إلى غاية 09 من شهر مايو 2018.



ونظمت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني اليوم في نواكشوط حفلا بمناسبة انطلاق الفعاليات المخلدة لليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف الـ 10 من شهر دجمبر والذي يخلد هذه السنة تحت شعار" سبعون عاما على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

