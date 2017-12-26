موريتانيا تصدر بطاقة خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والاسرة، بطاقة خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، ونظمت أمس الاثنين بالتعاون مع الاتحادية الموريتانية للأشخاص ذوي الإعاقة حفلا لإطلاق توزيعها.





وتمكن هذه البطاقة من تسهيل التعرف على الأشخاص ذوي الإعاقة، و إحصائهم، و تحديد نوعية و درجة الإعاقة، كما تسهل حصول حامليها على الخدمات الصحية مجانا في المؤسسات الصحية العمومية، وكذلك تخفيض تذاكر النقل و تكاليف العلاج في شركات النقل و العيادات الخاصة و ذلك بعد صدور مقرارت مشتركة مع وزارات النقل و الصحة بهذا الخصوص.





وحسب الأمين العام لوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة محمد محمود ولد أحمد ولد سيدي يحي، "فإن للجنة المشرفة على إصدار بطاقة الشخص المعاق، بدأت عملها في نواكشوط، في المرحلة الأولى على أمل أن يتم تعميم خدماتها على عموم التراب الموريتاني".





وأضاف أن القطاع يعول على الجميع في القطاعين العام و الخاص، في احترام و توفير الحقوق التي تترتب لصالح حامل بطاقة الشخص المعاق، مشيرا إلى أن موريتانيا قطعت اشواطا هامة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية.

