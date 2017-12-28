موريتانيا تطلق برنامجا لدعم الثروة الحيوانية





أطلقت مفوضية الأمن الغذائي بموريتانيا اليوم الخميس برنامج "دعم الثروة الحيوانية لصالح المنمين" الذي يهدف إلى توفير أعلاف المواشي بأسعار مناسبة.





وسيرت المفوضية أسطولا من الشاحنات محملة بكميات من أعلاف المواشي إلى مختلف الولايات الداخلية لدعم المنمين عبر توفير الأعلاف بأسعار مدعومة.





وقالت مفوضة الأمن الغذائي نجوى بنت الكتاب إن الحكومة ستوفر الأعلاف بكميات كافية في جميع دكاكين أمل البالغ عددها حوالي 1400 "بصورة تمكن المواطن أينما كان من الحصول على الأعلاف الكافية و الجيدة والصحية والمدعومة بشكل دائم ومستمر".





وأضافت بنت الكتاب أن برنامج دعم الثروة الحيوانية يدخل في اهتمامات الرئيس الموريتاني بالمواطن أينما كان، وبالثروة الحيوانية التي تعتبر من أولويات اقتصاد البلاد .





وكانت أحزاب سياسية ومنمون موريتانيون طالبوا السلطات باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الوضعية التي قد تنجم عن النقص الحاد في الأمطار هذه السنة.

